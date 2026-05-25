Đường ngập lênh láng, dòng xe ùn ứ kéo dài sau cơn mưa lớn ở TPHCM

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên Xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Đông Hòa (TPHCM), nước ngập kéo dài hơn 300m ở làn xe máy.

Khu vực này khá trũng thấp nên khi mưa lớn, nước từ đường song hành và hệ thống thoát nước dồn về khiến mặt đường nhanh chóng bị ngập lênh láng. Chỉ sau ít phút mưa lớn, nước đã phủ kín làn xe máy, gây khó khăn cho người dân lưu thông qua khu vực.

Dòng xe ùn ứ kéo dài từ Bến xe Miền Đông mới đến nút giao Song Hành - Xa lộ Hà Nội.

Để tránh dòng phương tiện đang bị ùn ứ, nhiều người đi xe máy phải len lỏi, băng qua đoạn nước ngập. Không ít xe cộ bị chao đảo khi đi qua khu vực ngập sâu, dòng chảy mạnh.

Tình trạng ngập nước vào giờ cao điểm khiến dòng xe di chuyển qua khu vực trở nên hỗn loạn. Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút giữa dòng nước ngập, nhiều người phải liên tục chống chân để giữ thăng bằng khi qua đường trơn trượt.

Xe của nhiều người dân bị chết máy khi lưu thông qua điểm ngập. “Tôi chạy từ TPHCM lên thành phố Đồng Nai lấy hàng, đến đoạn này nước ngập gần nửa mét, dòng chảy khá xiết nên bị ngã, xe cũng chết máy”, ông Ngô Bá Thuận (SN 1972) nói.

Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cử lực lượng đến phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực ngập nước, hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn đường ùn ứ và cảnh báo các phương tiện hạn chế đi vào điểm ngập sâu.

Nhiều người dân phải cho xe chạy sát dải phân cách để tránh khu vực ngập sâu. Tuy nhiên, mặt đường trơn trượt cùng dòng nước chảy mạnh khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp khó khăn.

Những ngày gần đây, TPHCM liên tục xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối sau khoảng thời gian nắng nóng kéo dài. Chiều nay (25/5), lượng mưa phổ biến 8-40mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại nhiều tuyến đường trũng thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.