TPHCM và Nam Bộ nắng gắt

Ngày 30/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng tiếp tục duy trì tại khu vực. Ghi nhận tại Sở Sao, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 35,5 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 40,6%.

Trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra, tập trung tại khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 35-40%. Thời gian nắng nóng chủ yếu 11h-15h hằng ngày.

Người dân TPHCM trùm kín người khi ra đường giữa trời nắng gắt (Ảnh: Hoàng Hướng).

Về hình thế thời tiết, áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông, thiết lập lại rãnh áp thấp với trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ tiếp tục lấn Tây, trong khi gió trên các vùng biển Nam Bộ duy trì cường độ yếu.

Trong khoảng 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục duy trì, sau đó có xu hướng bị nén dần về phía Nam và đầy lên. Áp cao cận nhiệt đới trên cao vẫn hoạt động ổn định và lấn Tây, khiến thời tiết khu vực ít biến động, gió trên biển tiếp tục yếu.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết nắng nhiều vào ban ngày, không khí hanh khô do độ ẩm giảm thấp có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng.