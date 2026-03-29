Thời tiết ngày 29/3: Miền Bắc dịu mát trước khi bước vào đợt nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 28/3, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, một số nơi trên 36 độ C như: Sông Mã (Sơn La) 38,3 độ C; Kon Tum 36,3 độ C; Ayunpa (Gia Lai) 36,8 độ C; Phước Long (Bình Phước) 37,6 độ C.

Dự báo ngày 30/3, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng, có nơi gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ trên 35 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 55-60%.

Đến ngày 31/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục ở Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế, có thể lan sang đồng bằng Bắc Bộ. Từ 1/4, nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2-4 độ C hoặc hơn tùy điều kiện bề mặt (bê tông, nhựa đường).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao có nguy cơ xảy ra cháy nổ, người dân cần đề phòng.

Miền Bắc đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 29/3, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.