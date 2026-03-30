Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong khoảng từ sáng 29/3 đến sáng sớm ngày 30/3, các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện hai đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Mưa dông xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có nơi mưa to.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 29/3 đến đầu giờ chiều ngày 30/3 tại một số trạm vượt 50mm như Bến Tạm (Hải Phòng) 72,4mm, Cổ Pháp (Bắc Ninh) 70,4mm, Bưởi (Hà Nội) 54,3mm…

Cơ quan khí tượng cho hay cũng trong thời gian này, tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La đã ghi nhận hiện tượng mưa đá gây thiệt hại về người và tài sản.

Mưa dông mạnh kèm mưa đá, lốc xoáy là hiện tượng vẫn thường xảy ra trong giai đoạn giao mùa, do giao tranh giữa các khối không khí nóng và lạnh khác nhau, cùng với hoạt động mạnh của đới gió Tây trên mực 3.000-5.000m, theo cơ quan khí tượng.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh ngay sau đợt nắng nóng đầu tiên (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết những ngày tới, cơ quan khí tượng nhận định ngày 30 và 31/3 là hai ngày xảy ra nắng nóng tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 35-38 độ C; khu vực Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong ngày 30/3 nắng nóng cục bộ, ngày 31/3 có thể xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Đáng chú ý, theo dự báo, từ đêm 31/3 đến ngày 1/4, khu vực miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên giai đoạn ngày 1-2/4 trời mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự xung đột giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.