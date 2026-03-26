Nam Bộ và TPHCM duy trì nắng nóng, người dân tránh ra đường giữa trưa

Ngày 26/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khu vực đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài, nền nhiệt tăng cao. Tại TPHCM, thời tiết oi bức rõ rệt vào khung giờ trưa.

Trong 24 giờ qua, khối không khí lạnh từ lục địa tiếp tục đẩy dải áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam và suy yếu. Trong khi trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua khu vực Nam Trung Bộ vẫn hoạt động ổn định.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, áp cao lục địa có khả năng được tăng cường trong khoảng 2 ngày đầu, sau đó suy yếu. Đồng thời, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ phát triển. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng rút chậm ra phía Đông, duy trì cường độ ổn định và có khả năng lấn Tây trở lại vào ngày 1/4.

Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nhiều vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 39-55%.

Tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 35-36 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 40-45%. Thời gian nắng nóng tập trung từ 12h đến 15h. Người dân cần hạn chế ra đường vào khung giờ này để tránh ảnh hưởng sức khỏe.