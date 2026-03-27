Ảnh hưởng không khí lạnh, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, ngày 28/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời se lạnh, trưa chiều hửng nắng.

Cơ quan khí tượng dự báo các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng cao nguyên Trung Bộ và khu vực Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cho biết từ khoảng ngày 30/3 đến ngày 2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng. Trong đợt nắng nóng này có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Các chuyên gia nhận định đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Dự báo thời tiết ngày 28/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng vùng núi chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.