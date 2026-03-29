Nắng nóng bao trùm TPHCM, thời tiết hanh khô

Ngày 29/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khu vực tiếp tục chịu tác động của áp thấp nóng phía Tây kết hợp các hình thế khí quyển trên cao, khiến thời tiết duy trì trạng thái nắng nhiều, độ ẩm thấp, thời tiết hanh khô.

Hôm nay (29/3), tại TPHCM nhiệt độ cao nhất dao động 34-35 độ C, độ ẩm tương đối 43%.

Trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục nén rãnh áp thấp có trục khoảng 23-25 độ vĩ Bắc, khiến rãnh này đầy dần lên, trong khi áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới với trục qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ suy yếu chậm. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Người dân TPHCM mua găng tay chống nắng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dự báo trong 3-10 ngày tới, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông, góp phần hình thành trở lại rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc. Ngày 30-31/3, rãnh áp thấp này có khả năng bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hạ trục dần xuống phía Nam, từ khoảng ngày 30/3, áp cao cận nhiệt đới sẽ lấn Tây và hoạt động mạnh trở lại. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ vẫn duy trì cường độ yếu đến trung bình.

Với hình thế thời tiết trên, khu vực TPHCM và Nam Bộ phổ biến ngày nắng nhiều, có nơi nắng nóng, độ ẩm không khí giảm thấp khiến thời tiết trở nên hanh khô. Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ gia tăng, đặc biệt tại khu dân cư, cơ sở sản xuất và khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy.