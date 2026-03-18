Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 18 đến ngày 20/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Theo dự báo, các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu kết hợp hội tụ gió trên cao hoạt động yếu, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 20/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cơ quan khí tượng dự báo các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, khoảng ngày 21-22/3, khu vực này khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 19/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.