Miền Bắc có nơi rét dưới 11 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 10/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm 11/3 trời rét.

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi các ngày 13-14/3 có mưa, có nơi mưa to và dông.

Miền Bắc đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ ngày 10-16/3 phổ biến ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời tạnh ráo, đêm và sáng trời rét.

Riêng khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La chiều tối và đêm 13/3, chiều tối và đêm 16/3 có mưa rào và có nơi có dông.

Khu vực Trung Bộ ngày 10-14/3 có mưa, mưa rào; khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày 10 và ngày 13-14/3 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Từ ngày 15/3, thời tiết ở khu vực này ổn định, ít mưa; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế trưa và chiều giảm mây, trời nắng; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày 10-16/3 phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Khu vực Hà Nội ngày 10-12/3 không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Ngày 13-15/3, thời tiết ở thủ đô nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi, trưa và chiều trời tạnh ráo; nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng phổ biến 17-19 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 22-25 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 11/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.