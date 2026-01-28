Ý tưởng 2 thanh bảo kiếm giành giải nhất cuộc thi thiết kế cầu Đồng Nai 2

Ngày 28/1, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Long Hưng theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, phương án dự thi mã số BK14 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - hầm (BRITEC) là phương án đoạt giải nhất.

Phối cảnh tổng thể cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) nhìn từ bờ sông phía tỉnh Đồng Nai (Ảnh: ĐVTK).

Theo phương án đoạt giải nhất, vị trí xây dựng cầu Long Hưng vượt sông Đồng Nai là một không gian mặt nước mênh mông với khẩu độ rất rộng, địa hình hai bên bờ tương đối bằng phẳng và thấp. Trong bối cảnh trống trải đó, việc bố trí một công trình cầu dây văng với hệ trụ tháp vút cao, đóng vai trò là điểm nhấn định vị không gian rõ nét từ xa là giải pháp hoàn toàn hợp lý.

Theo đơn vị thiết kế, giải pháp kiến trúc cầu Long Hưng cần sự hài hòa và phải mang tính tiên phong, dẫn dắt, trở thành điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, tương xứng với tầm vóc của một “đại lộ” kết nối 2 vùng kinh tế trọng điểm. Do đó, phương án trụ tháp hình Bảo Kiếm là lựa chọn tối ưu.

Phối cảnh phương án kiến trúc mặt đường chính của cầu Long Hưng (Ảnh: ĐVTK).

Hình dáng tháp cầu sắc sảo, vươn thẳng lên bầu trời không chỉ tạo được ấn tượng thị giác mạnh mẽ, khắc phục sự đơn điệu của địa hình bằng phẳng, mà còn thể hiện được sự dứt khoát, mạnh mẽ, những đặc tính cần có của một vùng đất công nghiệp và logistics phát triển trong tương lai.

Cầu Long Hưng là mắt xích chiến lược nối liền đường Vành đai 3 - TPHCM với trục động lực của tỉnh Đồng Nai. Với quy mô mặt cắt ngang lớn và vị thế cửa ngõ của mình, cây cầu chính là biểu tượng quan trọng nhất trên trục giao thông liên vùng này. Do đó, ý tưởng thiết kế cầu Long Hưng hướng đến hình tượng “Thái Bình Bảo Kiếm”: hai thanh bảo kiếm uy nghi cắm xuống dòng sông, vừa trấn giữ sự bình yên vừa như cột mốc mở đường cho dòng chảy kinh tế luân chuyển không ngừng giữa 2 đầu tàu phát triển.

Phối cảnh cầu Long Hưng với thiết kế hình tượng 2 thanh bảo kiếm “Thái Bình Bảo Kiếm" (Ảnh: ĐVTK).

Theo quy hoạch tổng thể, tuyến cầu và đường dẫn Long Hưng có tổng chiều dài khoảng 9,8km với tổng kinh phí đầu tư gần 11.500 tỷ đồng. Trong đó, phần cầu chính dài 3,5km với mặt cắt ngang rộng 36m, cho phép vận tốc thiết kế đạt 80 km/h. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Điểm đầu của tuyến bắt đầu từ phường Long Phước (TPHCM), kết nối qua phường Tam Phước (Đồng Nai). Tuyến đường sẽ giao với Vành đai 3 TPHCM tại nút giao Gò Công (Km1+500), kết thúc tại quốc lộ 51 và liên thông trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sau khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa hai tỉnh thành giàu có bậc nhất cả nước sẽ được rút ngắn đáng kể.