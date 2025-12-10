Cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 nối với TPHCM sẽ được khởi công năm 2026

Ngày 10/12, tại kỳ họp thứ 8 khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua 2 dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và dự án xây dựng cầu Cát Lái.

Tỉnh Đồng Nai đánh giá cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, hai dự án này sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay Long Thành.

Phối cảnh phương án kiến trúc cầu Cát Lái (Ảnh: Sở Xây dựng Đồng Nai).

Dự án cầu Cát Lát thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, gồm cầu và đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6km. Điểm đầu dự án tại phường Cát Lái (TPHCM), điểm cuối giao đường cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 18.300 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) có chiều dài cầu và tuyến khoảng 9,8km; trong đó phần cầu Đồng Nai 2 dài khoảng 3,5km, mặt cắt ngang 36m, vận tốc thiết kế 80km/h. Cầu nối từ phường Long Phước (TPHCM) qua phường Tam Phước, giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai). Điểm đầu giao đường Vành đai 3 TPHCM tại nút giao Gò Công (Km1+500) đến điểm cuối dự án giao với quốc lộ 51. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Cầu Đồng Nai hiện hữu có lưu lượng xe ngày càng tăng cao (Ảnh: Hoàng Bình).

Cả 2 dự án hạ tầng này được thực hiện phương thức đầu tư PPP theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công. Nghị quyết yêu cầu nhà đầu tư phải giảm tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT để đảm bảo hiệu quả kinh tế trong đầu tư dự án.

Hai dự án cầu Cát Lái, cầu Đồng Nai 2 được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, do tính cấp bách của dự án để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, kết nối với TPHCM và phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai.

Cả hai dự án hạ tầng kết nối quan trọng này đã có nhà đầu tư đề xuất thực hiện là Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP.