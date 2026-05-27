Xuyên đêm dập lửa tại khu công nghiệp ở Phú Thọ

Khoảng 22h ngày 26/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) nhận được tin báo hỏa hoạn tại Công ty TNHH SYC Green World ở Khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo chữa cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đội PCCC khu vực (Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Phúc Yên) được huy động cùng 15 xe chữa cháy, 2 xe xi téc, 2 xe thang, 2 máy múc, nhiều xe nâng hàng và 95 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Hà Nội chi viện 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Nhân lực, phương tiện và máy xúc của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp cũng được huy động tham gia hỗ trợ cấp nước, dập lửa.

Tới gần 1h ngày 27/5, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu công an xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản chưa được thống kê.

Cảnh sát PCCC Phú Thọ xuyên đêm dập lửa, phun nước ngăn chặn cháy lan sang nhà xưởng bên cạnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Khu vực xưởng xảy ra cháy có diện tích hàng nghìn m2 được dựng khung thép, lợp tôn. Do thời tiết nóng bức, hỏa hoạn làm mái nhà xưởng bị sập, lửa âm ỉ bên trong. Cảnh sát PCCC phải nỗ lực phun vòi rồng làm mát xuyên đêm nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang nhà xưởng bên cạnh.

Tới 7h30 đám cháy được khống chế. Các lực lượng đang tiếp tục tổ chức dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Các lực lượng chữa cháy đã đưa được rất nhiều tài sản ra ngoài, chống cháy lan sang các nhà kho, xưởng của công ty cũng như các công ty bên cạnh.

Cháy ngùn ngụt tại nhà xưởng Công ty TNHH SYC Green World ở Khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Như Dân trí thông tin, cũng trong đêm 26/5, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC được huy động dập tắt đám cháy xảy ra tại Công ty TNHH Hàn Việt Colorcom (Lô số 4, Khu Công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, Phú Thọ).

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới hai vụ cháy lớn nêu trên.