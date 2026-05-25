Xe giường nằm chở 33 người bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam

Ngày 25/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết xe khách giường nằm biển kiểm soát 19B-015.xx lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam bất ngờ bốc cháy khi đang chở 33 người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 5h cùng ngày tại địa phận xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh. Phát hiện cháy, tài xế và phụ xe hướng dẫn toàn bộ hành khách thoát khỏi phương tiện an toàn, đồng thời trình báo lực lượng chức năng.

Cảnh sát triển khai dập lửa (Ảnh: Trọng Hào).

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, chống cháy lan.

Sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản và đồ dùng của hành khách được đảm bảo an toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, cơ bản bảo vệ được phương tiện cùng nhiều tài sản (Ảnh: Trọng Hào).

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các đơn vị vận tải hành khách thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu và các thiết bị có nguy cơ cháy nổ trên phương tiện.

Chủ xe cần trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy theo quy định, đảm bảo còn khả năng sử dụng khi xảy ra sự cố; không chở hàng hóa dễ cháy nổ; thực hiện kiểm tra kỹ thuật định kỳ và tăng cường tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn cho tài xế, phụ xe.