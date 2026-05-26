Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Phú Thọ

Tối 26/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết gần 18h cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, nhận được tin báo cháy xảy ra tại Công ty Hàn Việt Halocom (Lô số 4, Khu công nghiệp Thuỵ Vân, phường Nông Trang).

6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng mang theo trang thiết bị hiện đại được điều động đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai biện pháp dập lửa, di chuyển tài sản.

Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời cao nhưng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC không quản nguy hiểm, khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các mũi phun nước làm mát và khoanh vùng, chống cháy lan sang khu vực lân cận.

Công an cho biết đến khoảng 22h, đám cháy được khống chế hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho công nhân và tài sản của doanh nghiệp.

Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng xác minh, thống kê.