Ô tô bốc cháy, chủ xe và người dân lấy nước ruộng dập lửa

Ngày 24/5, ông Lê Văn Tý, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Quân (Nghệ An), xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ cháy ô tô.

Vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày, trên đường đi qua cánh đồng xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương (cũ), nay thuộc xã Hoa Quân.

Tài xế dùng bình chữa cháy, múc nước ruộng dập lửa (Ảnh: Thành Công).

Thông tin ban đầu, khi lưu thông trên đường, tài xế phát hiện có khói bốc lên từ khu vực đầu máy nên dừng xe kiểm tra. Khi nắp capo được bật ra, ngọn lửa bốc lên, tài xế nhanh chóng sử dụng thiết bị chữa cháy mi ni để dập.

Tuy nhiên, ngọn lửa có dấu hiệu cháy lan ra khu vực rộng hơn. Tài xế cùng người dân nhanh chóng múc nước ruộng, tẩm rơm vào bùn để dập đám cháy. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến phần đầu xe bị hư hỏng.

Khu vực xảy ra cháy xe có phơi nhiều rơm. Nhiều ý kiến cho rằng rơm rạ quấn vào động cơ xe là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Tuy nhiên ông Lê Văn Tý cho rằng, chưa thể khẳng định được nguyên nhân cháy là do rơm rạ.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Hoa Quân, phương tiện này là của người dân quê hương thuộc xã về quê nghỉ cuối tuần. Trưa nay, người này điều khiển ô tô rời đi, khu vực xảy ra cháy cách nhà khoảng 1km.