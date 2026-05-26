Báo động cháy rừng khi nắng nóng đặc biệt gay gắt ngưỡng 40 độ C

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ đang trở thành “tâm điểm” của đợt nắng nóng diện rộng.

Nhiệt độ cao nhất khu vực trên phổ biến 37-39 độ C, nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt đặc biệt cao như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C; Vinh, Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C; Đồng Hới, Ba Đồn 39,2 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) nhận định, do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt có khả năng tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Điều đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực rừng khô, dễ bắt lửa.

Hàng trăm người được huy động để dập đám cháy xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ ven biển tỉnh Quảng Trị ngày 24/5 (Ảnh: Nhật Anh).

Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; rà soát, bổ sung phương án chữa cháy cũng như chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, hậu cần sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Bên cạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, Bộ này đề nghị kiểm soát chặt chẽ các hành vi đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì hoặc dùng lửa gần rừng có nguy cơ gây cháy.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội và kiểm lâm trong bảo vệ rừng. Khi xảy ra cháy rừng, các địa phương phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để dập lửa nhanh nhất, hạn chế tối đa thiệt hại.

Cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.