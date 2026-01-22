Phát hiện 3 con mèo rừng quý hiếm ở Tây Ninh

Ngày 22/1, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 3 cá thể mèo rừng do người dân giao nộp.

Trước đó, bà Trần Thúy An (38 tuổi, ngụ xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh) trong lúc thu hoạch mía đã phát hiện 3 cá thể mèo rừng con đi lạc. Biết đây là động vật hoang dã, bà An bắt lại và giao nộp cho Hạt Kiểm lâm khu vực 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh.

3 con mèo rừng ở Tây Ninh được bà An bàn giao cho kiểm lâm (Ảnh: A.H.).

Các cán bộ kiểm lâm đã tiếp nhận và chăm sóc các cá thể mèo rừng theo đúng quy trình chuyên môn. Do các cá thể còn nhỏ, chưa thể thích nghi với môi trường tự nhiên, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Mèo rừng có tên khoa học là Prionailurus Bengalensis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm

Trước đó, ngày 20/12/2025, Hạt Kiểm lâm khu vực 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận một cá thể tê tê Java nặng khoảng 3kg. Con vật này do ông Nguyễn Văn Sang (48 tuổi, ngụ xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh) bàn giao khi phát hiện trong khuôn viên nhà. Đây là loài nằm trong nhóm IB, có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm khỏi nguy cơ bị săn bắt, nuôi nhốt hoặc buôn bán trái phép, mà còn thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học.