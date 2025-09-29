Xuồng cao tốc đưa 2 bệnh nhân trên đảo Cù Lao Chàm vượt bão đi cấp cứu

Ngày 29/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ UBND xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm) về trường hợp 2 bệnh nhân bị bệnh nặng, cần đưa vào đất liền cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Q. (SN 1944, trú tại thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp) được chẩn đoán bị tai biến mạch máu não, còn ông Trần Văn T. (SN 1970, trú tại thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp) bị xuất huyết tiêu hóa.

Bộ đội Biên phòng đưa bệnh nhân ốm nặng vào đất liền cấp cứu (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng).

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều động xuồng BP 08.1501 cùng 5 cán bộ, chiến sĩ chở bệnh nhân vào đất liền cấp cứu.

Lúc 12h15 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp nhận 2 bệnh nhân từ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm và Trạm Quân dân y trên đảo, hành trình vào cảng CT15.

Đến khoảng 13h15, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã bàn giao các bệnh nhân cho Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng để đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, cho biết do ảnh hưởng bởi bão số 10, biển động dữ dội nên tất cả các tàu đi và đến đảo Cù Lao Chàm đều ngừng hoạt động. Đến chiều 29/9, tàu thuyền vẫn chưa được phép ra đảo trở lại.