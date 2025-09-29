Giải cứu 13 người bị lũ cô lập trong trang trại lợn

Chiều 29/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng của đơn vị đã giải cứu thành công 13 người bị mắc kẹt giữa mưa lũ.

Lúc 11h15 cùng ngày, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, nhận được thông tin từ Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc, có 13 người tại trang trại nuôi lợn bị cô lập do nước lũ.

Cảnh sát dùng mô tô nước giải cứu các nạn nhân (Ảnh: Cao Hường).

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, thời điểm trên nước ở bãi bồi sông Làng Ngòn, thuộc thôn Cao phong, xã Ngọc Lặc dâng cao gây chia cắt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã triển khai lực lượng, phương tiện và 11 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng cảnh sát đã sử dụng mô tô nước vượt dòng nước lũ lần lượt đưa được 13 người bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

Trước đó sáng 29/9, một trận gió lớn bất ngờ làm sập mái ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Lương, ở xã Hoằng Phú, khiến ông cùng 3 cháu nhỏ phải chạy đi trú ẩn tạm thời trong căn nhà vệ sinh sau vườn.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Thanh Hóa đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường.

Việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn do mái tôn và vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang, có nguy cơ sập tiếp. Các chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tiếp cận khu vực nhà vệ sinh nơi ông Lương và các cháu đang trú ẩn trong tâm trạng hoảng loạn.

Chỉ ít phút sau đó, lực lượng cứu nạn đã đưa được cả 4 ông cháu ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định, không có thương tích nghiêm trọng.

Lúc 4h30 cùng ngày, Trung tâm 114 nhận được tin báo của người dân xảy ra sập mái tôn nhà dân tại cầu Phú Khê, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm sập nhà, bên trong có 3-4 người mắc kẹt (trong đó có cả trẻ nhỏ). Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã điều động phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, giải cứu an toàn người dân.

Tại Nghệ An, chiều 29/9, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, cho biết sáng cùng ngày, ông Đinh Công Lân (SN 1966) và anh Đinh Văn Tú (SN 1992), cùng trú xã Hưng Nguyên Nam, đưa thuyền ra neo đậu trên sông Lam để tránh bão Bualoi.

Lực lượng chức năng đưa hai người sau vụ lật thuyền trên sông Lam vào bờ (Ảnh: Thiên Nhẫn).

Trong lúc hai người đang di chuyển, sóng lớn làm lật thuyền. Cả hai bị hất xuống sông, may mắn bơi được vào một bãi bồi giữa sông. Tuy nhiên, nước chảy xiết khiến họ không thể tự vào bờ, rơi vào tình thế nguy hiểm.

Nhận được tin báo, Công an xã Thiên Nhẫn đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường. Lực lượng công an phối hợp cùng người dân đã kịp thời đưa ông Lân và anh Tú trở về bờ an toàn.

Thanh Hóa, Nghệ An là các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão Bualoi (bão số 10) gây ra.