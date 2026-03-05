Xử phạt tài xế xe tải mua "giấy chấp thuận" giả để đi vào nội đô

Ngày 5/3, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Thiếu tá Phùng Đức Hiếu làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm (phường Định Công).

Tới khoảng 8h25 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe tải BKS 30B-080.xx có dấu hiệu hoạt động không đúng thời gian quy định nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Tài xế H. cùng giấy tờ giả mua trên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại chốt CSGT, danh tính tài xế được làm rõ là anh Đ.V.H. (SN 2001, trú tại Hà Nội). Tại đây, anh H. đã xuất trình một giấy "chấp thuận cho ô tô BKS 30B-080.xx được hoạt động trong phạm vi hạn chế", trên giấy có chữ ký và con dấu của chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội.

Nhận thấy "giấy chấp thuận" nêu trên có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã báo cáo ban chỉ huy đội, đồng thời liên hệ với đơn vị liên quan để xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, Phòng CSGT Hà Nội không cấp "giấy chấp thuận" nêu trên cho anh Đ.V.H. và ô tô BKS 30B-080.xx.

Tài xế H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ CSGT sau đó đã lập hồ sơ vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đ.V.H. về hành vi điều khiển xe chạy không đúng thời gian quy định, đồng thời đưa người và tang vật liên quan về Công an phường Định Công để tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan công an, tài xế Đ.V.H. khai nhận, do xe tải bị cấm hoạt động trong nội đô vào ban ngày nên thay vì làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định, anh này đã liên hệ mua "giấy chấp thuận" trên mạng xã hội với giá 1,5 triệu đồng và sử dụng từ ngày 26/1 đến nay.

Vụ việc đang được Công an phường Định Công tiếp tục làm rõ.