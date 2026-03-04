Loạt học sinh đầu trần, phụ huynh chở 3 bị CSGT Hà Nội xử lý

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 4/3, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực phố Thái Thịnh, Yên Lãng (TP Hà Nội).

Theo cảnh sát, đây là khu vực tập trung nhiều trường học, trong các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều - khi học sinh đi học và tan trường, vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy. Bên cạnh đó, cũng không ít phụ huynh học sinh chở theo 3 người trên xe... tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Lúc 16h45, tổ công tác phát hiện một nam sinh điều khiển xe máy di chuyển từ phố Thái Thịnh ra đường Yên Lãng nhưng lái xe không đội mũ bảo hiểm, CSGT sau đó đã dừng xe để xử lý.

Tại chốt CSGT, danh tính nam sinh được làm rõ là P.C.L. (17 tuổi), là học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội.

"Hôm nay em vội đi học nên không kịp mang theo mũ bảo hiểm, em biết hành vi vi phạm này là sai, nhưng đây là lần đầu nên em mong các anh bỏ qua cho", em L. phân trần nhưng vẫn bị CSGT lập biên bản xử phạt số tiền 250.000 đồng.

Theo quy định hiện hành, người 17 tuổi không đội mũ bảo hiểm (hoặc đội sai cách) khi đi xe máy, xe máy điện bị phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng, tương đương một nửa mức phạt so với người lớn (400.000 đến 600.000 đồng).

Một số nữ sinh vi phạm cũng bị lực lượng CSGT xử lý.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện ông P.V.H. điều khiển xe máy chở theo một trẻ nhỏ phía sau, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm.

Trình bày với cảnh sát, ông H. cho biết vừa đón cháu trai đi học về và quên mất không đội mũ bảo hiểm. Sau khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, người đàn ông này mới mở cốp xe máy và mang mũ bảo hiểm ra để đội.

Hay như trường hợp của người đàn ông này cũng bị CSGT dừng xe, xử lý về lỗi chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Trong chiều 4/3, lực lượng chức năng đã xử lý, lập biên bản 5 trường hợp là học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm với các lỗi phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Đối với các trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, CSGT sẽ tạm giữ phương tiện, mời phụ huynh học sinh lên trụ sở để làm việc. Ngoài ra CSGT cũng sẽ gửi thông báo về nhà trường nơi các em học sinh vi phạm theo học, để nhà trường có biện pháp giáo dục, răn đe.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Khắc Bốn, tổ trưởng tổ công tác nhận định, với nhóm học sinh THPT - đây là nhóm lứa tuổi mới lớn, các cháu đang muốn thể hiện bản thân, vì vậy nhiều cháu còn có suy nghĩ chưa chuẩn, vẫn vi phạm giao thông như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí lạng lách đánh võng...

Cũng theo vị Trung tá CSGT, trong thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp là học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.