Nhiều thanh niên bị tịch thu phương tiện do buông 2 tay khi lái xe ở TPHCM

Ngày 19/12, Trạm CSGT Đa Phước (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với T.H.L. (SN 2006) về hành vi buông cả 2 tay khi điều khiển xe máy.

Sáng cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên lái xe máy buông cả 2 tay trên đường Nguyễn Hữu Thọ, gần cầu Rạch Bàng 2, phường Tân Hưng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra vào ngày 16/12, người lái xe máy trong clip là T.H.L..

CSGT làm việc với nam thanh niên buông cả 2 tay khi chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, L. thừa nhận hành vi buông tay khi điều khiển xe là bộc phát. Sau khi được cán bộ CSGT giải thích, L. nhận thức được hành vi vi phạm.

Theo quy định, với hành vi buông cả 2 tay khi điều khiển xe máy, L. bị tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, ngày 16/12, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với B.H.T. (SN 2007) về hành vi tương tự.

Làm việc với cơ quan công an, T. thừa nhận chiều 13/12 đã điều khiển xe máy trên đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An. Trong lúc di chuyển, T. buông cả 2 tay để tháo áo khoác cho đỡ vướng, không nhằm mục đích biểu diễn.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, lực lượng chức năng đã tịch thu xe của T., đồng thời xử phạt chủ phương tiện 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện (do T. chưa có bằng lái).