Xử phạt tài xế xe rác làm đổ nước thải khiến cả tuyến đường ở TPHCM bốc mùi

Liên quan đến vụ xe rác vừa chạy vừa xả thải trên đường ở TPHCM, Đội CSGT Tây Bắc (PC08, Công an TPHCM) đã phối hợp cùng Công an phường Phú An mời tài xế lên làm việc trong ngày 2/2.

Đội CSGT Tây Bắc làm việc với tài xế xe rác (Ảnh: Công an).

Chiếc xe rác nói trên mang biển số 61H-194.xx, do Công ty TNHH MTV B.D. quản lý, người điều khiển là T.T.T. (30 tuổi, quê Tây Ninh).

Làm việc với công an, tài xế T. cho biết, trong lúc điều khiển phương tiện trên đường DX85, nắp bình chứa nước rỉ rác bị bung nên nước thải đổ ra ngoài.

Đội CSGT Tây Bắc đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế T. với lỗi chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống đường gây mất an toàn giao thông, có mức phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 31/1, tài xế lái chiếc xe chở rác trên đường DX85, phường Phú An (trước đây là phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm đổ nước thải ra đường, khiến cả tuyến đường dài hàng trăm mét bốc mùi nồng nặc.

Một số người đi xe máy trên tuyến đường này cũng loạng choạng, suýt té ngã do mặt đường trơn trượt.

Ngay khi nhận phản ánh của người dân, UBND phường Phú An đã huy động xe bồn đến xịt rửa toàn bộ tuyến đường.