Xe bồn xả thải kéo dài 5m trong lúc di chuyển trên đường ở TPHCM

Ngày 29/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe bồn trộn bê tông xả chất thải trong lúc lưu thông trên đường.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào chiều 26/1 trên đường Đặng Công Bỉnh, đoạn gần giao lộ Đặng Công Bỉnh - Nguyễn Văn Bứa, thuộc xã Bà Điểm, TPHCM.

Xe bồn trộn bê tông xả thải trên đường ở xã Bà Điểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, xe bồn trộn bê tông mang biển số 62C-100.xx đang di chuyển, bất ngờ để nước thải từ bồn chứa chảy tràn xuống mặt đường, kéo dài hơn 5m. Thời điểm này, nhiều học sinh đi bộ và người điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực suýt bị nước bẩn văng trúng người. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của một phương tiện phía sau ghi lại.

Liên quan đến vụ việc, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và đang xác minh, mời tài xế xe bồn lên làm việc để xử lý theo quy định.