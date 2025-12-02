Nữ tài xế lái ô tô bán tải đi ngược chiều ở Đồng Nai

Ngày 2/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) đã mời nữ tài xế lái ô tô bán tải đi ngược chiều trên đường ĐT.741 (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) lên làm việc.

Trước đó, Zalo của Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân về việc ô tô bán tải biển số 93C-144.XX đi ngược chiều trên đường ĐT.741, đoạn qua Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (xã Đồng Phú) gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Thông tin được chuyển ngay cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 để xác minh, xử lý theo luật định.

Hình ảnh ô tô bán tải đi ngược chiều được camera hành trình ghi lại (Ảnh: CTV).

Qua xác minh, người điều khiển ô tô bán tải là nữ tài xế N.T.M.L. (43 tuổi, ở TPHCM). Theo lực lượng chức năng, hành vi lái xe đi ngược chiều của nữ tài xế tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông.

Tại cơ quan chức năng, nữ tài xế N.T.M.L. thừa nhận hành vi vi phạm luật An toàn giao thông. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt nữ tài xế N.T.M.L. lỗi "Đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều" và tạm giữ giấy phép lái xe của bà L. theo luật định.