Xử phạt tài xế lùi xe, rẽ ẩu ở TPHCM

Ngày 24/3, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế P.V.T. (SN 1992, quê Đồng Tháp) về hành vi chuyển hướng không bảo đảm an toàn giao thông. Theo Nghị định 168, nam tài xế bị xử phạt 900.000 đồng.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô lùi xe, rẽ phải để chuyển làn khiến các phương tiện xung quanh phải thắng gấp để tránh va chạm. Vụ việc xảy ra vào ngày 21/3, tại đường Trần Đại Nghĩa (xã Tân Nhựt, TPHCM).

Đội CSGT An Lạc lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế ô tô lùi xe, rẽ ẩu trên đường ở TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, Đội CSGT An Lạc xác định anh T. là người điều khiển phương tiện nên mời lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế cho biết thuê xe để chạy dịch vụ. Khi điều khiển phương tiện từ đường Nguyễn Đình Kiên ra giao lộ cầu Kênh C (đường Trần Đại Nghĩa), do thiếu quan sát khi chuyển hướng nên đã lùi xe, rẽ phải không bảo đảm an toàn.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết chấp hành xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ; đặc biệt khi chuyển hướng phải bảo đảm an toàn, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện khác.