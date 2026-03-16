Xử phạt người đăng tải clip bịa chuyện "bị cướp xe" ảnh hưởng CSGT TPHCM

Ngày 16/3, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động của lực lượng CSGT, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thi hành công vụ và tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.

Đăng thông tin sai sự thật vì bức xúc cá nhân

Điển hình, ngày 18/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc phát hiện anh D.T.Q. (SN 1993) điều khiển xe máy vi phạm lỗi không có gương chiếu hậu bên trái và không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo đúng quy định. Thời điểm làm việc, anh Q. được CSGT giải thích rõ hành vi vi phạm, ký xác nhận vào biên bản và không có ý kiến khiếu nại.

Tuy nhiên, sau đó anh Q. sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải nội dung sai lệch bản chất sự việc, cho rằng mình bị “cướp mất xe”, hàm ý lực lượng chức năng có hành vi tiêu cực. Cơ quan công an đã nhanh chóng mời anh Q. lên làm việc.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.H. (Ảnh: PC08).

Tại cơ quan công an, anh Q. thừa nhận việc đăng tải thông tin không đúng sự thật xuất phát từ bức xúc cá nhân, đồng thời xác nhận cán bộ CSGT thực hiện đúng quy trình, không có sai phạm.

Tương tự, qua theo dõi mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản đăng tải video ghi lại hình ảnh CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - ĐT743, kèm nội dung mang tính suy diễn như “đem cây ATM theo đặt ở ngã tư…”, xuyên tạc bản chất hoạt động tuần tra, kiểm soát.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là ông L.V.H. (SN 1985, ngụ Vĩnh Long). Ông H. thừa nhận đã tự quay, biên tập và chèn nội dung vào video do bức xúc cá nhân, không có căn cứ thực tế, đồng thời chủ động gỡ bỏ video vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Q. và ông H. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, mỗi trường hợp bị xử phạt 10-20 triệu đồng.

Bị phạt vì sử dụng hình ảnh CSGT sai mục đích

Trước đó, vào các ngày 9/11/2025 và 11/11/2025, một tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều clip ghi lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Chợ Lớn, kèm nội dung trao đổi giữa lực lượng CSGT và người được cho là chủ sở hữu thiết bị ghi hình.

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông T.Q.A., đồng thời cũng là người trực tiếp ghi hình và biên tập các clip đăng tải trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, ông A. thừa nhận đã không kiểm soát được cảm xúc, lời nói trong quá trình làm việc với lực lượng CSGT; đăng tải nội dung có sử dụng hình ảnh lực lượng CSGT khi chưa được sự đồng ý và không kiểm soát các bình luận trên bài viết của mình.

Đội CSGT Chợ Lớn làm việc với ông A. (Ảnh: PC08).

Đội CSGT Chợ Lớn sau đó đã lập biên bản xử phạt ông A. về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định pháp luật. Theo quy định, ông A. bị xử phạt 10-20 triệu đồng.

Theo lực lượng CSGT, các vụ việc nêu trên cho thấy một bộ phận người dùng mạng xã hội còn thiếu ý thức chấp hành pháp luật, đăng tải thông tin khi chưa được kiểm chứng, thậm chí cắt ghép, suy diễn, gán ghép động cơ tiêu cực đối với lực lượng thi hành công vụ.

Những hành vi này không chỉ xâm phạm uy tín của cơ quan nhà nước mà còn gây tác động xấu đến nhận thức xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Thời gian tới, Phòng PC08 sẽ tiếp tục tăng cường công tác rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không lợi dụng không gian mạng để bôi nhọ, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, thượng tôn pháp luật.