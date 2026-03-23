CSGT TPHCM ghi nhận hơn 100 xe máy chạy lên vỉa hè chỉ trong 15 phút

Ngày 23/3, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, Đội CSGT Hàng Xanh vừa ghi nhận hơn 100 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm lỗi đi trên vỉa hè chỉ trong 15 phút.

Theo PC08, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, đồng thời xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình, phạt nguội đối với hành vi lái xe trên vỉa hè.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe máy đi trên vỉa hè đường Quang Trung (Ảnh: PC08).

Việc áp dụng hình thức ghi hình xử phạt không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác xử lý mà còn góp phần bảo đảm tính công bằng, hạn chế tình trạng đối phó lực lượng chức năng. Người vi phạm, dù không bị dừng xe xử lý trực tiếp, vẫn phải chịu trách nhiệm khi hình ảnh vi phạm đã được ghi nhận.

Trong ngày 18/3, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến 103 trường hợp người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp.

Danh sách 103 xe máy vi phạm đi trên vỉa hè được CSGT gửi thông báo vi phạm (Ảnh: PC08).

Làm việc với lực lượng chức năng, đa số trường hợp vi phạm cho rằng “tránh kẹt xe”, “đi cho nhanh” nên bất chấp quy định pháp luật. Hành vi điều khiển xe máy đi lên vỉa hè, không gian dành riêng cho người đi bộ gây mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người đi bộ.

Theo quy định, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè có thể bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng đề nghị các chủ phương tiện đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.