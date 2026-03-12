CSGT TPHCM cảnh báo nguy cơ tai nạn khi cố tình băng qua đường sắt

Ngày 12/3, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Do tàu chạy với vận tốc cao và có quán tính lớn nên khi phát hiện chướng ngại vật, người lái tàu rất khó dừng kịp để tránh va chạm.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra do một bộ phận người tham gia giao thông còn chủ quan, dừng đỗ, quay đầu xe hoặc cố tình băng qua đường ngang khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, chuông cảnh báo đang hoạt động.

Theo PC08, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn TPHCM có chiều dài 23,625km, qua 10 phường với 35 đường ngang hợp pháp. Trong số này có 6 điểm được lắp đặt hệ thống cảnh báo và cần chắn tự động.

Tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội vào ngày 25/2 (Ảnh: PC08).

Một số khu vực giao cắt đường sắt được xác định là điểm nóng về trật tự, an toàn giao thông như đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình), Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận)...

Do dọc tuyến đường sắt có nhiều đường dân sinh, một số người đi xe máy vì “tiện đường” đã bất chấp biển báo, tín hiệu đèn và cảnh báo nguy hiểm để băng qua đường ray. Tình trạng này khiến khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Phòng PC08 đã xử lý hơn 550 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường sắt. Trong đó, 330 trường hợp bị xử phạt thông qua hình ảnh từ hệ thống camera giám sát.

Các lỗi phổ biến gồm không chấp hành hiệu lệnh biển báo; vượt đường ngang khi chuông cảnh báo đã reo, đèn đỏ bật sáng; dừng, đỗ trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt...

Tài xế ô tô cố tình vượt qua đường sắt khi barie đang hạ ở TPHCM (Ảnh: PC08).

Điển hình, tối 7/3, tại khu vực đường ngang Km1723+009 (hẻm 120 Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận, TPHCM), một tài xế ô tô không chấp hành tín hiệu đèn đỏ, biển báo và chuông cảnh báo khi barie tự động đang hạ, điều khiển xe vượt qua cần chắn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn của chính tài xế và đoàn tàu. Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng mời tài xế lên làm việc, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Đội CSGT Hàng Xanh lập biên bản vi phạm đối với tài xế ô tô vượt rào chắn đường sắt (Ảnh: PC08).

Thời gian tới, PC08 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường ngang, lối đi tự mở nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu; đồng thời đẩy mạnh ghi hình bằng camera để xử phạt nguội tại các điểm giao cắt với đường sắt.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với ngành đường sắt cập nhật lịch trình chạy tàu, kịp thời bố trí lực lượng điều tiết giao thông khi tàu chạy qua hoặc khi xảy ra sự cố. Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn của nhân viên đường sắt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như sử dụng rượu bia hoặc sai quy trình đóng, mở chắn đường ngang.

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ rà soát hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, cần chắn và tầm nhìn tại các điểm giao cắt, lối đi tự mở để kiến nghị khắc phục bất cập, hạn chế tai nạn. Song song đó, CSGT phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các bãi giữ xe trái phép, buôn bán, xây dựng vi phạm hành lang an toàn đường sắt; kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ đối với các trường hợp cố tình tái phạm.