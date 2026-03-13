CSGT TPHCM lái mô tô đặc chủng mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện

CSGT mở đường đưa sản phụ chuyển dạ qua giao lộ đông xe ở TPHCM

Ngày 13/3, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh cán bộ CSGT dùng mô tô đặc chủng dẫn đường đưa ô tô chở sản phụ đến bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 9h50 cùng ngày, tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng (phường Bình Thạnh, TPHCM). Cán bộ CSGT trong clip là Trung úy Nguyễn Ngọc Tuyển, thuộc Đội CSGT Hàng Xanh (PC08, Công an TPHCM).

Sáng cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, Trung úy Tuyển nhận được đề nghị hỗ trợ từ một tài xế ô tô. Người này cho biết trên xe có sản phụ đang chuyển dạ, đau bụng dữ dội và cần nhanh chóng đến bệnh viện để cấp cứu.

Cán bộ CSGT Hàng Xanh mở đường, đưa sản phụ kịp thời đến bệnh viện (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau đó, Trung úy Tuyển đã báo cáo, xin ý kiến chỉ huy và sử dụng mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên để dẫn đường cho ô tô chở sản phụ đến Bệnh viện Hùng Vương.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của CSGT, sản phụ đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện an toàn để các bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc.

Dưới các bài đăng được người dùng mạng xã hội lan truyền, nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh chóng và đầy trách nhiệm của cán bộ CSGT, đồng thời gửi lời khen ngợi đến lực lượng chức năng vì đã kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp.