Xử phạt tài xế làm rơi vãi 3 tấn củ sắn trên quốc lộ

Ngày 18/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tài xế Đ.V.L. (SN 1987, trú xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) đã thừa nhận hành vi làm đổ củ sắn (củ mì) trên quốc lộ 1A nhưng bỏ đi mà không ở lại dọn dẹp.

Tài xế L. bị cảnh sát phạt 3 triệu đồng về hành vi để hàng hóa rơi vãi xuống đường.

Tài xế L. làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Khoảng 0h ngày 13/10, tài xế L. điều khiển xe tải chở củ sắn di chuyển trên quốc lộ 1A. Khi đến địa bàn xã Thọ Phong, nắp thùng hàng của xe tải bị bung làm khoảng 3 tấn sắn đổ xuống đường.

Biết sự việc, tài xế L. dừng xe kiểm tra, đóng nắp thùng hàng rồi bỏ đi luôn.

Một lượng lớn củ sắn đổ trên đoạn đường dài khoảng 50m, khiến nhiều người đi xe máy bị trượt ngã.

Củ sắn đổ tung tóe trên quốc lộ 1A (Ảnh cắt từ clip).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thọ Phong cùng công nhân vệ sinh môi trường đã thu dọn số củ sắn bị rơi vãi trên đường.

Công an xã cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) hỗ trợ xác định thông tin chiếc xe nhằm xử lý hành vi vi phạm của tài xế.