Truy tìm xe tải rải 3 tấn củ sắn trên quốc lộ khiến nhiều người trượt ngã

Ngày 15/10, Công an xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông truy tìm tài xế điều khiển xe tải làm đổ củ sắn xuống quốc lộ 1A.

Khoảng 0h ngày 13/10, nhiều người đi xe máy trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn xã Thọ Phong bị ngã do đạp phải củ sắn. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thọ Phong cùng công nhân vệ sinh môi trường đã thu dọn khoảng 3 tấn củ sắn đổ trên đường.

Tài xế biết một lượng lớn củ sắn đổ xuống đường nhưng vẫn bỏ đi (Ảnh cắt từ clip).

Công an xã Tịnh Phong trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để tìm thông tin chiếc xe làm đổ củ sắn. Hình ảnh thu được cho thấy tài xế biết thùng xe bị bung nắp làm củ sắn đổ trên đường nhưng người này chỉ dừng xe để đóng nắp thùng rồi bỏ đi.

Do hình ảnh từ camera an ninh của người dân mờ nên công an chưa thể xác định được biển số xe tải.

Công an xã Tịnh Phong đã đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ xác định thông tin chiếc xe nhằm xử lý hành vi vi phạm của tài xế.