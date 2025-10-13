Ống cống bê tông chất chồng "hờ hững" trên xe tải

Ngày 13/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi), tài xế Đặng Văn Lên (SN 1987, trú tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị phạt 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe do có hành vi vận chuyển hàng hóa cồng kềnh.

Trước đó, tài xế Lên điều khiển ô tô tải chở ống cống bê tông di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn xã Mộ Đức. Số ống cống này được xếp thành 3 lớp chồng lên nhau rất cồng kềnh nhưng không được chằng buộc theo quy định.

Xe chở ống cống bê tông trên quốc lộ 1A nhưng không chằng buộc (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Một người đi đường đã ghi lại hình ảnh này và gửi đến Phòng Cảnh sát giao thông để xác minh, xử phạt tài xế.

Đầu tháng 10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cũng tiếp nhận thông tin, hình ảnh từ một người dân về đoàn rước dâu bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Qua đó, cảnh sát đã xác minh và xử phạt nhóm rước dâu này số tiền 7,5 triệu đồng.