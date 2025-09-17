Hành khách nhỏ tuổi có biểu hiện bất thường, tài xế dừng xe báo công an

Ngày 17/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ đã bàn giao cháu N.Q.T. (16 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) cho gia đình.

Khoảng 5h ngày 16/9, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Khánh Cường thấy một xe khách mang biển kiểm soát của thành phố Hà Nội dừng lại. Tài xế vội vã đến trình báo trên xe có một hành khách nhỏ tuổi có biểu hiện bất thường.

Cảnh sát giao thông đã bàn giao T. cho gia đình (Ảnh: Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ).

Qua kiểm tra cảnh sát xác định hành khách nói trên là cháu N.Q.T., đang vào các tỉnh phía Nam để tìm việc làm theo hướng dẫn của một người quen qua mạng xã hội.

Cách đây không lâu, T. lên mạng xã hội tìm việc làm. Sau đó có một người phụ nữ liên hệ nói sẽ giới thiệu cho T. công việc có mức lương cao. Người này hướng dẫn T. cách vào TPHCM để làm việc.

“Họ yêu cầu cháu giấu gia đình, xóa hết thông tin liên lạc trong điện thoại. Lúc cháu lên xe họ gửi cho cháu 400.000 đồng làm chi phí ăn uống dọc đường”, T. nói.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu mua bán người, Công an Quảng Ngãi đã liên hệ với Công an tỉnh Bắc Ninh và gia đình cháu T. để xác minh các thông tin liên quan. Nhận tin báo, gia đình tức tốc vào Quảng Ngãi đón T. về.