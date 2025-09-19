Tài xế vượt ẩu, chủ xe báo công an xử phạt

Ngày 19/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi), Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ đã lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế P.V.D. (SN 1970, trú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi vượt xe không đúng quy định.

Tài xế D. là nhân viên của Công ty TNHH kinh doanh vận tải S.T. (trụ sở tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Hình ảnh xe khách vượt ẩu bị camera hành trình trên xe ngược chiều ghi lại (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, tài xế D. điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 77B-021.xx chở hành khách tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng. Khi xe đến địa phận phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi), tài xế điều khiển xe khách vượt một xe khác tại nơi cấm vượt.

Hình ảnh xe khách vượt ẩu bị camera hành trình của xe đi ngược chiều ghi lại. Clip này được đăng tải lên mạng xã hội.

Phát hiện sự việc, lãnh đạo Công ty TNHH kinh doanh vận tải S.T. yêu cầu tài xế giải trình, đồng thời chủ động trình báo cảnh sát để xử lý vụ việc.

Trên cơ sở hình ảnh được doanh nghiệp cung cấp, cảnh sát giao thông đã xác minh và xử lý vi phạm của tài xế P.V.D..