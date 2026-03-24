Xử phạt tài xế lái ô tô quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 24/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ xử lý tài xế điều khiển ô tô vi phạm nhiều lỗi trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 23/3, trong lúc tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế N.X.L. (SN 1998, trú tại TPHCM) điều khiển ô tô con vượt quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h nên lập hồ sơ xử lý.

Tài xế điều khiển ô tô vượt quá tốc độ giới hạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với cảnh sát, tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện.

Theo cảnh sát, nam tài xế bị xử phạt tổng cộng 12,5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe do vi phạm cùng lúc 3 lỗi nói trên. Đồng thời, cơ quan chức năng tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Chủ phương tiện là Công ty Đầu tư phát triển năng lượng Hưng Lộc Phát cũng bị cơ quan chức năng xử phạt số tiền 56 triệu đồng do giao xe không đủ điều kiện tham gia giao thông cho tài xế N.X.L. điều khiển.

Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 68,5 triệu đồng.