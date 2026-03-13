Tài xế dừng xe ở làn khẩn cấp cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo để ngủ

Ngày 13/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hai tài xế dừng xe không đúng quy định trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, chiều 12/3, cảnh sát tuần tra trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, phát hiện tài xế ô tô 7 chỗ dừng phương tiện ở làn khẩn cấp để ngủ.

Tài xế dừng ô tô ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo sai quy định, bị cơ quan chức năng xử lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm kiểm tra, tài xế không bật đèn cảnh báo nguy hiểm, không đặt vật cảnh báo phía sau xe theo khoảng cách tối thiểu 150m theo quy định.

Tiếp đó, rạng sáng 13/3, cảnh sát phát hiện tài xế khác dừng ô tô bán tải ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa không đúng quy định.

Theo cảnh sát, hành vi dừng, đỗ xe trái quy định trên cao tốc có thể bị phạt 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, thời gian gần đây, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo xảy ra tình trạng tài xế tự ý dừng, đỗ phương tiện trên làn dừng khẩn cấp không đúng quy định, bị xử lý.

Theo lực lượng chức năng, việc dừng đỗ không đúng quy định trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện chỉ dừng xe trên cao tốc khi thật sự cần thiết như phương tiện gặp sự cố, xảy ra tai nạn giao thông hoặc tình huống khẩn cấp.

Khi buộc phải dừng tại làn khẩn cấp, tài xế cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m và nhanh chóng đưa người ra khỏi làn xe chạy để bảo đảm an toàn.