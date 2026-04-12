Khảo sát bức tường đá dài 150m giữa rừng nguyên sinh

Ngày 12/4, ông Ngô Quốc Phong, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị này đã phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị khảo sát bức tường đá nghi có dấu tích khảo cổ, nằm sâu trong rừng đặc dụng.

Bức tường đá giữa rừng nguyên sinh tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tuấn Anh).

Bức tường đá này có chiều dài khoảng 150m, rộng 0,6m và cao từ 1 đến 5m, nằm giữa khu rừng nguyên sinh rậm rạp thuộc tiểu khu 638S, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Đặc điểm nổi bật của bức tường là bề mặt khá phẳng và thẳng đứng.

Theo ông Phong, khu vực lân cận bức tường đá còn tìm thấy nhiều mảnh vỡ của bom đạn. Qua đánh giá ban đầu, cơ quan chức năng nhận định bức tường đá này có thể là kết quả của sự kết hợp giữa tác động bởi bom đạn chiến tranh và yếu tố địa chất tự nhiên.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã khảo sát để đánh giá về bức tường đá trong rừng (Ảnh: Tuấn Anh).

Ông Phong giải thích thêm: "Khu vực phát hiện bức tường đá được cấu tạo từ đá vôi, có khả năng tồn tại hang động bên dưới. Có thể do sẵn các vết nứt gãy, khi bom đạn chiến tranh rơi xuống đã làm sập hang và tạo ra bức tường đá thẳng đứng như hiện tại".

Sau khi hoàn tất công tác khảo sát, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị sẽ xây dựng kế hoạch để khai thác các giá trị tiềm năng của bức tường đá độc đáo này.