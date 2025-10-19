Thanh niên tàng trữ ma túy, dương tính với chất cấm khi lái xe ở TPHCM

Khoảng 15h ngày 19/10, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM, thực hiện tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Khi đến trước số 261, đường Hoàng Hữu Nam (phường Tăng Nhơn Phú), Thiếu tá Lê Quốc Huy và Đại úy Trần Nguyên Hạnh phát hiện Đinh Công Hùng (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe máy để kiểm tra.

Đinh Công Hùng tại trụ sở Công an phường Tăng Nhơn Phú (Ảnh: Hoàng Hà).

Qua làm việc, lực lượng chức năng phát hiện Hùng giấu một túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá. CSGT đã khống chế và đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường Tăng Nhơn Phú để làm việc.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận trong túi nylon là ma túy đá vừa mua và đang trên đường mang đi sử dụng. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy Hùng dương tính với chất ma túy MET (methamphetamine) và MDMA (thuốc lắc).

Công an phường Tăng Nhơn Phú tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.