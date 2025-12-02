Xử phạt người đăng tin thất thiệt "hàng trăm người chết do lũ ở Hòa Thịnh"

Ngày 2/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt ông N.S.G. (trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) 5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Công an làm việc với ông N.S.G. về nội dung sai sự thật đăng tải trên Facebook cá nhân (Ảnh: Huyền Thương).

Công an xác định, khoảng 21h ngày 21/11, ông G. đăng lên tài khoản cá nhân clip ghi lại cảnh một phụ nữ thông tin "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt", "hàng trăm người chết do lũ" ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk do nhà bị ngập sâu.

Sau khi nhận thức được thông tin nói trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ông G. đã gỡ bỏ clip, chỉnh sửa bài đăng trên Facebook cá nhân.

Liên quan đến nội dung "hàng trăm người chết do lũ" người phụ nữ cung cấp trong clip, Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh đây là thông tin sai sự thật.