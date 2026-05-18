Xử phạt người dân phơi lúa trên đường gây va chạm giao thông

Ngày 18/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã mời ông N.T.Đ. (46 tuổi, trú tại thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ) tới làm việc do liên quan đến việc phơi lúa trên đường gây mất an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt ông Đ. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó ngày 14/5, ông Đ. phơi lúa trên tuyến đường ĐX78, đoạn qua thôn Xuân Mỹ (xã Hòa Mỹ), dẫn đến một vụ va chạm giao thông.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đ. thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện chấp hành xử phạt, cam kết không tái phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản để xử phạt ông Đ. vì hành vi phơi lúa trên đường bộ.

Người dân Đắk Lắk phơi lúa trên quốc lộ 1 (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, tình trạng tận dụng lòng, lề đường để phơi nông sản vẫn còn xảy ra tại nhiều địa phương, nhất là mùa thu hoạch. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng lòng, lề đường sai mục đích để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.