Người dân ngỡ ngàng ngày đầu phân luồng nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Từ ngày 18/5, TP Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông theo đúng phương án đưa ra.

Bản đồ phân luồng hướng di chuyển từ đường Nguyễn Chí Thanh đi đường La Thành (hướng về Hoàng Cầu) và phố Nguyên Hồng.

Cụ thể, hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Nguyên Hồng (làn 1 trên bản đồ), xe máy và phương tiện thô sơ sẽ di chuyển theo hệ thống biển chỉ dẫn vào tuyến đường tạm được bố trí sát khu vực rào chắn.

Đối với hướng La Thành (từ Hoàng Cầu) đi Nguyễn Chí Thanh và ngược lại (làn 2 trên bản đồ), các phương tiện được hướng dẫn lưu thông trên tuyến đường tạm nằm sát phạm vi rào chắn, với bề rộng mặt đường trung bình từ 12,3m đến 15,2m.

Do trùng vào khung giờ cao điểm sáng, lượng phương tiện đổ dồn qua nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh luôn ở mức đông đúc, nhiều thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ.

Ngày đầu phân làn, nhiều người dân còn bỡ ngỡ, lo ngại đi nhầm đường hoặc di chuyển xa hơn nên đã quay đầu bất ngờ khiến giao thông khu vực này nhiều thời điểm trở nên hỗn loạn.

Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, người dân loay hoay tìm hướng lưu thông giữa dòng xe ùn ứ.

Hàng nghìn phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng vào trung tâm đi qua nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành khiến mật độ giao thông khu vực này luôn trở thành điểm nóng về ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Tại khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành, các trụ cầu vượt đã thành hình, sẵn sàng thi công các hạng mục tiếp theo.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh thực hiện bắt đầu từ ngày 18/5 đến khi có thông báo mới.