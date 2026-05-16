Đề xuất xây dựng Vành đai 5 - Vùng Thủ đô dài 340km, đi qua 7 tỉnh thành

Mới đây Ban Quản lý dự án Thăng Long và Liên danh tư vấn lập báo cáo tiền khả thi do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ (HECO) dẫn đầu cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô là dự án quan trọng quốc gia.

Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyến Vành đai 5 được xác định là công trình trọng điểm, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định tuyến Vành đai 5 có lộ trình đầu tư trước năm 2030.

Đầu tư đường Vành đai 5 sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng tại khu vực phát triển năng động nhất cả nước; tăng cường tính kết nối và đồng bộ hạ tầng giao thông giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; nâng cao năng lực vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Theo đề xuất của tư vấn, dự án có điểm đầu tại Km0 (tương ứng Km 367+100 đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Yên Bài, TP Hà Nội; điểm cuối trùng với điểm đầu, tạo thành tuyến khép kín.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 340km; đi qua địa bàn 7 địa phương gồm: Hà Nội (51km), Ninh Bình (36km), Hưng Yên (27km), TP Hải Phòng (63km), Bắc Ninh (49km), Thái Nguyên (36km) và Phú Thọ (78km).

Về quy mô đầu tư, tuyến chính cao tốc được đề xuất xây dựng theo quy mô 6 làn xe theo quy hoạch; riêng đoạn qua Thái Nguyên (từ Km 248+124 đến cao tốc CT.07) quy mô 4 làn xe; tốc độ thiết kế 100-120km/h.

Các địa phương đồng thời quy hoạch hệ thống đường song hành, cây xanh và vỉa hè. Tổng bề rộng mặt cắt ngang (bao gồm cao tốc, đường song hành và cây xanh) tối thiểu 120m.

Với quy mô nêu trên, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 265.500 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư khoảng 81.356 tỷ đồng,...

Về hình thức đầu tư, các địa phương đề nghị áp dụng hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Trung ương nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án sớm, hiệu quả và khả thi. Các địa phương hiện gặp nhiều khó khăn về cân đối ngân sách do phải bố trí nguồn lực thực hiện nhiều dự án của Trung ương trên địa bàn, bao gồm cả công tác giải phóng mặt bằng và các dự án được giao triển khai.

Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đề nghị tư vấn tiếp tục rà soát, cập nhật dự báo nhu cầu vận tải, lưu lượng trên tuyến chính, tại các nút giao và đường song hành để xác định quy mô đầu tư phù hợp. Đồng thời, cần tính đến các yếu tố như chuyển đổi phương tiện xanh, biến đổi khí hậu, khả năng chống ngập; nghiên cứu đầy đủ phương án trạm thu phí, trạm dừng nghỉ để xác định chính xác tổng mức đầu tư toàn tuyến.