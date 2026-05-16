Biến đường thành sân phơi lúa: Biết nguy hiểm nhưng... mong được thông cảm

Biến đường thành sân, người dân mong... thông cảm

9h, nắng chói chang, bà Nguyễn Thị Mai (trú xóm Hưng Yên Bắc 3, xã Yên Trung, Nghệ An) xách cào dàn lúa ra đường. Vụ này gia đình bà Mai làm một mẫu lúa. Trận mưa dông đầu tháng năm khiến 5 sào bị ảnh hưởng, một phần diện tích bị ngâm nước, hạt xỉn màu, thậm chí mọc mầm. Tranh thủ ngày nắng, bà Mai huy động nhân lực đi gặt. Sân đã làm giàn chống nóng nên bà Mai mang lúa ra con đường lớn trước nhà để phơi.

“Hôm qua công an xã cũng đến nhắc nhở rồi nhưng không biết phơi ở đâu nên vẫn phải mang lúa ra đường, phơi không kịp thì lúa hỏng mất”, bà Mai phân trần.

Lúa phơi tràn ra đường khiến ô tô phải lấn sang phần đường ngược chiều để né. Ảnh chụp tại xã Đông Thành, Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Bên cạnh, 2 gia đình hàng xóm của bà Mai cũng trải bạt để phơi biến 2 bên đường thành sân, ở giữa chỉ còn đủ chỗ cho một ô tô chạy.

Thời điểm này đang là cao điểm thu hoạch vụ lúa xuân hè tại Nghệ An. Tình trạng phơi nông sản ra đường giao thông diễn ra ở nhiều địa phương, cả khu vực nông thôn lẫn đô thị, từ đường liên thôn đến các tuyến quốc lộ mật độ giao thông đông đúc.

Tuyến quốc lộ 46B, đoạn nối từ phường Vinh Hưng đến địa phận xã Hưng Nguyên (Nghệ An), cũng bị người dân chiếm dụng làm sân phơi.

Bà Trần Thị Trinh (phường Vinh Hưng) phân trần: “Biết thế này là nguy hiểm nhưng sân nhà làm giàn mát rồi, không biết phơi lúa đâu cả. Tôi phơi nốt ngày hôm nay rồi thôi".

Mấy ngày nay, bà Trinh cũng đọc báo, nghe người ta bàn tán về vụ tai nạn chết người ở Hà Tĩnh do va chạm trên đường phơi lúa nên cũng lo. Để ít ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, bà cố gắng gọn sát lề, tránh đổ lúa ra phơi vào đầu giờ sáng, khi công nhân đi làm và thu gom trước giờ tan tầm buổi chiều.

Bà Trinh cho rằng chỉ tận dụng đường vài ngày cao điểm mùa thu hoạch để phơi lúa nên mong được chính quyền và mọi người thông cảm.

Sáng 14/5, anh Hoàng Công Tuấn (xã Hưng Nguyên) phải lùi xe một quãng khá xa vì vướng khoảng chục bao tải lúa án ngữ trên đường làng. Nam tài xế này sẵn sàng thông cảm cho bà con nông dân khi vào mùa thu hoạch, nhu cầu phơi lúa cao, trong khi sân vườn chật hẹp hoặc vướng mái tôn. Tuy nhiên, anh không đồng tình với việc người dân dàn lúa chiếm phần lớn lòng đường, thậm chí có nhiều trường hợp mang cả vật cản ra chắn đường, tránh xe đè lên lúa.

Mở cửa khuôn viên trụ sở để người dân phơi lúa

Trước đây bà con gặt thủ công, lượng lúa phơi ít, sân, ngõ nhà có thể đáp ứng được việc phơi phóng. Những năm gần đây, việc sử dụng máy gặt công nghiệp, diện tích thu hoạch một lần lớn, dẫn đến nhu cầu sân phơi tăng cao, chưa kể nhiều gia đình lợp dàn mát, không còn sân phơi.

Trước thực trạng biến đường thành sân phơi, công an các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã ra thông báo, tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân.

Công an phường Vinh Hưng nhắc nhở một hộ dân phơi lúa trên quốc lộ 46, yêu cầu thu gom để đảm bảo an toàn giao thông (Ảnh: Hoàng Lam).

Công an phường Vinh Hưng tổ chức tổ công tác có mặt trên các trục đường, kịp thời chấn chỉnh việc người dân phơi lúa gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ.

“Về cơ bản, khu vực đường trước cửa nhà dân, khi công an có mặt, nhắc nhở bà con nhân dân đều chấp hành, gom lúa vào sân nhà hoặc đưa đến các địa điểm an toàn khác để phơi. Một số đoạn đường không nằm trong khu dân cư, không rõ lúa của ai thì chúng tôi rất khó nhắc nhở hay xử lý”, cán bộ Công an phường Vinh Hưng làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 46B đoạn qua địa bàn chia sẻ.

Công an xã Giai Lạc mời người dân vào khuôn viên trụ sở để phơi lúa (Ảnh: Hoàng Lam).

Thượng tá Nguyễn Công Du, Trưởng Công an xã Giai Lạc (Nghệ An), cho biết những ngày qua, người dân trên địa bàn bước vào vụ thu hoạch đại trà, nhu cầu sử dụng sân phơi nhiều. Một số hộ dân mang lúa, rơm ra đường phơi được công an xã nhắc nhở, ký cam kết không tái diễn.

“Công an xã cũng thông báo rộng rãi để bà con mang lúa vào khu vực khuôn viên trụ sở đơn vị phơi, đáp ứng nhu cầu sân phơi trong mùa thu hoạch, vừa đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn”, Trưởng Công an xã Giai Lạc thông tin.

Không chỉ Công an xã Giai Lạc mà theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều địa phương tại Nghệ An đã mở cửa trụ sở nhà văn hóa hay vận động để người dân phơi lúa thay vì chiếm dụng lòng, lề đường.