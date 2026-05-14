Công an đến từng thôn, xóm tuyên truyền người dân không phơi lúa trên đường

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thời gian qua lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể đến từng thôn, xóm để tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết không phơi lúa, rơm trên lòng, lề đường.

Công an đến từng thôn, xóm tuyên truyền, vận động người dân không phơi lúa trên đường (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong cao điểm thu hoạch vụ mùa, nhu cầu về mặt bằng để phơi lúa và các sản phẩm nông nghiệp của người dân tăng cao. Dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã, không khó để bắt gặp cảnh lúa được trải kín lối đi, có nơi chiếm gần hết mặt đường, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ đủ cho một phương tiện lưu thông. Nhiều hộ dân còn dùng gạch, đá hoặc khúc gỗ chèn lên các mép bạt che lúa.

Cũng theo Công an Thanh Hóa thực tế cho thấy người điều khiển xe máy là đối tượng chịu nhiều rủi ro khi lưu thông qua những đoạn đường này. Hạt lúa cùng lớp rơm khô phủ trên mặt nhựa làm giảm độ ma sát, khiến bánh xe dễ bị trơn trượt, mất lái, nhất là khi người điều khiển phanh gấp hoặc vào cua. Đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra mà nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ việc tận dụng lòng đường làm sân phơi.

Cơ quan công an nhận định việc phơi lúa, rơm, rạ trên đường còn tiềm ẩn nguy cơ cháy phương tiện giao thông.

Hành vi phơi lúa, rơm, rạ và các loại nông sản trên đường bộ không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn vi phạm pháp luật. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính 200.000-250.000 đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, làm xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến thương vong, người vi phạm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dân ký cam kết không phơi lúa trên đường để đảm bảo an toàn giao thông (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Lực lượng công an tăng cường tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và vận động người dân không sử dụng lòng, lề đường làm nơi phơi nông sản gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham gia giao thông.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng lòng, lề đường để phơi nông sản, cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; tích cực phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.