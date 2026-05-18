Hà Nội định hướng xây sân bay thứ 2, hạn chế xe cá nhân vào nội đô

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ nâng cấp cảng hàng không quốc tế Nội Bài (cực phía Bắc) đạt công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm, mở rộng quy mô khoảng 1.500ha về phía Nam.

Cùng với đó, thành phố định hướng xây dựng cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô tại cực phía Nam (khu vực xã Ứng Hòa, xã Chuyên Mỹ) với quy mô khoảng 1.500ha, công suất dự kiến khoảng 30-50 triệu khách/năm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị sân bay.

Hà Nội cũng định hướng nâng cấp, mở rộng, bổ sung chức năng lưỡng dụng cho các sân bay quân sự Gia Lâm, Hoà Lạc. Thiết lập các điểm đầu mối cất cánh, hạ cánh tại khu vực Hòa Lạc, Sóc Sơn, trên các tòa nhà cao tầng, các khu vực bến, bãi phù hợp để phục vụ phương tiện công nghệ mới (drone, taxi bay…) phục vụ dịch vụ vận chuyển công nghệ.

Một góc Hà Nội từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về hệ thống giao thông công cộng, thành phố phấn đấu tỷ lệ đảm nhận của giao thông công cộng đạt 25-30% vào năm 2035, 40-45% vào năm 2045 và 55-60% vào năm 2065.

Hà Nội cũng định hướng thiết lập các vùng hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực nội đô lịch sử theo các lớp vành đai đồng bộ với các vùng phát thải thấp; chuyển đổi theo lộ trình, hướng tới 100% phương tiện xe buýt, taxi sử dụng năng lượng xanh.

Thành phố sẽ ưu tiên quỹ đất để phát triển các trung tâm trung chuyển đa phương tiện kết hợp với việc tái thiết và phát triển đô thị theo mô hình TOD. Dành đủ đất cho hạ tầng giao thông công cộng như bãi đỗ, trạm sạc, trạm bảo dưỡng sửa chữa xe buýt.

Đồng thời, thành phố sẽ dành đủ quỹ đất cho đỗ xe theo hướng tiết kiệm đất đai bằng việc khai thác không gian đa tầng. Xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để quản lý, khai thác tối đa năng lực của hệ thống giao thông; phục vụ công tác dự báo, xây dựng đề án, kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông.

Hà Nội sẽ hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng và mở rộng mặt cắt, theo đó thành phố sẽ xây dựng đồng bộ khép kín và đưa vào khai thác toàn tuyến Vành đai 4, 4.5, Vành đai 5.

Thành phố cũng sẽ thực hiện cải tạo, mở rộng mặt cắt ngang đối với các trục hướng tâm (Đại lộ Thăng Long, Tây Thăng Long, các tuyến quốc lộ 1A, 6, 32, 21, trục đường Hà Đông - Xuân Mai, trục đường kinh tế phía Nam...), mạng lưới các tuyến đường vành đai, đường liên xã, liên phường, theo cấu trúc mạng, ô bàn cờ. Quy mô bề rộng, số làn xe các tuyến đường đảm bảo đáp ứng theo quy chuẩn.

Với hệ thống cầu vượt sông, thành phố định hướng tập trung đầu tư xây dựng mới các cầu qua sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở, Hồng Hà..., đồng thời cải tạo mở rộng cầu Chương Dương... và các cầu qua sông Đuống, sông Đà.

Hà Nội sẽ xây thêm các cây cầu vượt sông (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hà Nội cũng định hướng khơi thông kết nối hầm, cầu qua các xã vùng sâu, vùng xa như xã đảo Minh Châu, Khánh Thượng - Ba Vì..., ưu tiên giải pháp hầm vượt sông đa tầng (kết hợp đường bộ và đường sắt) để tiết kiệm quỹ đất giải phóng mặt bằng và bảo vệ cảnh quan. Quy hoạch bổ sung các tuyến đường, cầu, hầm kết nối 5 tỉnh tiếp giáp Hà Nội.

Hà Nội định hướng xây dựng các trung tâm trung chuyển hành khách đa phương thức cấp quốc gia tại khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài và khu vực cảng hàng không thứ 2.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống bến xe khách liên tỉnh mới kết hợp mạng lưới đường sắt đô thị, bãi đỗ xe trung chuyển đa phương tiện, bến xe buýt tạo thành các trung tâm trung chuyển hành khách đa phương thức phù hợp với quá trình mở rộng và phát triển đô thị, theo quy hoạch.

Hà Nội cũng từng bước chuyển đổi công năng, di dời các bến xe trong khu vực Vành đai 3. Đồng thời, bố trí quỹ đất hợp lý bao gồm cả các không gian ngầm để xây dựng các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe phù hợp nhu cầu từng khu vực, gắn với hệ thống công trình dịch vụ, giao thông công cộng, công viên cây xanh, vành đai.