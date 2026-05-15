Phơi thóc chiếm lòng đường và cái giá khôn lường

Từ vụ tai nạn chết người xảy ra ngày 12/5 trên địa bàn xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, câu chuyện về việc người dân chiếm dụng lòng đường để phơi thóc, cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho các phương tiện tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm, đặc biệt khi sắp tới vụ thu hoạch lúa xuân.

Dưới góc độ xã hội, việc bà con thiếu không gian để phơi lúa, thóc và phải tận dụng không gian công cộng là điều mọi người đều hiểu, song đây không phải lý do để gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác. Nếu tai nạn xảy ra, cái giá phải trả có thể sẽ không hề nhỏ.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại Hà Tĩnh (Ảnh cắt từ clip).

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo khoản 20 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ gây mất an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ trên đường có thể bị coi là đặt chướng ngại vật, vật cản trái phép trên đường bộ gây mất an toàn giao thông, thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Về chế tài hành chính, theo điểm g khoản 2 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt đối với hành vi phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ là phạt tiền 200.000 - 250.000 đồng.

Trường hợp hành vi gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ theo Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015. Mức phạt cơ bản của tội danh này là bị phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như tại đèo, dốc, đường cao tốc hoặc đoạn đường nguy hiểm, làm chết 2 người, gây thiệt hại tài sản từ 500 triệu đến dưới 1,5 tỷ đồng hoặc gây thương tích cho 2 người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 122% đến dưới 200%, mức phạt có thể áp dụng là phạt tù 2-7 năm.

Trường hợp phạm tội làm chết 03 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 201% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, khung hình phạt là 5-10 năm tù.

Ngoài ra, khoản 4 Điều này còn quy định nếu hành vi cản trở có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả, nếu không được ngặn chặn kịp thời thì hậu quả có thể xảy ra, thì người vi phạm có thể bị phạt tiền 5-20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm.

"Như vậy, ngoài chế tài hành chính, hành vi lấn chiếm lòng đường để phơi thóc còn có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn là trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao kiến thức, áp dụng những biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo hài hòa giữa những quyền lợi, lợi ích kinh tế của bản thân và sự an toàn của người khác cũng như hạn chế những rủi ro về pháp lý không đáng có", luật sư khuyến nghị.