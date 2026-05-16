Tủ tiệm vàng bị dông lốc cuốn bay ra đường, nhiều trang sức bị nước cuốn

Mới đây, mạng xã hội xôn xao về clip ghi lại cảnh tủ kính trưng bày vàng của một tiệm kim hoàn bất ngờ bị dông lốc cuốn văng ra đường trong cơn mưa lớn tại Đắk Lắk.

Chị P.L. (trú tại xã Ea Kar, Đắk Lắk) cho biết gia đình chị kinh doanh vàng bạc với 2 cửa hàng tại địa bàn xã. Trong đó, một cửa hàng do chị quản lý, cửa hàng còn lại do bố mẹ đứng tên.

Tủ vàng của cửa hàng kim hoàn bị dông lốc cuốn ra đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo chị L., khoảng 16h50 ngày 15/5, trên địa bàn bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc dữ dội. Cơn lốc xoáy mạnh đã hất tung 2 tủ kính trưng bày vàng của bố mẹ chị ra giữa đường, làm kính vỡ nát. Một số nữ trang theo đó bị nước mưa cuốn trôi giữa dòng chảy xiết.

Do mưa to, gió giật mạnh kèm sấm sét nên không ai dám lao ra ngoài để thu gom tài sản.

"Gia đình chúng tôi đang kiểm đếm nên chưa thể thống kê chính xác số vàng bị thất thoát và thiệt hại cụ thể", chị L. nói.

Không chỉ tiệm vàng bị thiệt hại, cơn giông lốc dữ dội còn khiến cửa hàng kinh doanh gạch ốp lát của gia đình chị P.T.H. (trú tại xã Ea Kar) bị hư hỏng nặng khi 4 tấm kính lớn bất ngờ vỡ tung.

Dông lốc làm sập cửa kính tại cửa hàng gạch ốp lát (Ảnh: Cắt từ clip).

Chị H. cho biết tầng 1 của căn nhà được dùng để kinh doanh gạch ốp lát, còn tầng 2 đang để trống. Thời điểm dông lốc ập đến quá nhanh, chồng chị vội chạy ra đóng cửa nhưng chưa kịp hoàn tất gió mạnh đã quật vỡ hàng loạt tấm kính.

"Khi xem lại camera, tôi thực sự choáng vì cảnh tượng quá đáng sợ. May mắn, chồng tôi thoát nạn trong gang tấc", chị H. chia sẻ.

Mưa lớn kèm theo giông lốc làm bật gốc nhiều cây xanh tại xã Ea Kar (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó chiều 15/5, một trận mưa lớn kèm dông lốc dữ dội đã quét qua xã Ea Kar, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng loạt cây xanh gãy đổ chắn ngang đường, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương thống kê thiệt hại của người dân, trong đó có tiệm vàng nói trên.