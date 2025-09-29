Xử phạt người đàn ông "hổ báo" húc xe máy, dọa đạp phụ nữ

Sáng 29/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 7 vừa lập biên bản xử phạt lái xe N.Đ.T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông) do có hành vi điều khiển xe máy SH không đội mũ bảo hiểm, còn húc xe, doạ đạp một phụ nữ mặc trang phục quân nhân tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân.

Hình ảnh lái xe T. có hành vi không đúng chuẩn mực với một phụ nữ đi xe máy mặc trang phục quân nhân (Ảnh: Ngọc Tiến).

Cảnh sát cũng tạm giữ giấy phép lái xe của anh T. để xử lý theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, sự việc xảy ra vào chiều 26/9, anh T. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH BKS 29T1-096.xx, bấm còi inh ỏi và có thái độ thiếu chuẩn mực khi va chạm với một phụ nữ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7 đã khẩn trương xác minh và mời anh T. đến cơ quan công an để làm việc.

Tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Ngọc Tiến).

Tại buổi làm việc, anh T. đã nhận thức được hành vi chưa đúng của mình, đồng thời thừa nhận vi phạm các quy định về an toàn giao thông gồm: không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Căn cứ tài liệu thu thập, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với anh T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Công an phường Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó vào ngày 26/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 29T1-096.xx không đội mũ bảo hiểm, khi đến điểm dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư đã bấm còi inh ỏi với thái độ "hổ báo", thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Khi người đàn ông đến ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân thì cố tình cho xe húc vào phần đuôi xe máy của một người phụ nữ mặc quân phục đang ở sát lề đường dừng đèn đỏ. Sau đó, người đàn ông này còn tiếp tục giơ chân với ý định đạp vào xe máy của người phụ nữ.