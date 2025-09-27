Người dân "mách" Cục trưởng CSGT, tài xế xe khách bị xử phạt

Ngày 27/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt tài xế T.V.S. (SN 1977, trú tại tỉnh Ninh Bình) do có hành vi điều khiển ô tô khách đi vào làn dừng khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao.

Hình ảnh chiếc ô tô khách do tài xế S. điều khiển đi vào làn dừng khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao (Ảnh: Cục CSGT).

Với lỗi vi phạm trên, lái xe S. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cụ thể, vào lúc 10h ngày 6/9, tài xế S. điều khiển ô tô khách biển số 18B-020.xx đi vào làn dừng xe khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao. Hành vi vi phạm này của nam tài xế bị người dân ghi lại và gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng CSGT.

Đội CSGT đường bộ số 14 sau đó đã xác minh, lập biên bản xử phạt tài xế S.

Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.